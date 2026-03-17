Ecofi crée un fonds obligataire avec Goodvest et Team for the Planet

Ecofi, qui gère 9,9 milliards d’euros d’actifs au 31 janvier 2026, a dévoilé un nouveau fonds obligataire libellé en euros le 10 mars dernier. En collaboration avec la fintech Goodvest et l’entreprise à mission Team for the Planet, la filiale de gestion d’actifs du Groupe Crédit Coopératif a lancé le fonds Team for The Planet – Goodvest Sustainable Bonds by Ecofi afin de financer la transition énergétique et climatique.

Le véhicule est classé Article 9 du règlement SFDR (règlement sur la publication d’informations extra-financières), mais il ne revendique pas d’indice de référence. Ecofi souligne que la performance du produit peut être comparée au Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond.

Le fonds repose notamment sur une allocation en obligations vertes à hauteur de 75% minimum du portefeuille. Le véhicule intègre également une poche d’actions non cotées émises par Team for the Planet à hauteur de 10% maximum. En fonction des opportunités, le fonds pourra également contenir des obligations à haut rendement dans la limite de 10?% de l’actif.

Une méthodologie mise en place par Ecofi

Dans tous les cas, l’entièreté des titres du portefeuille est investie dans des investissements durables. L’ambition à travers ses actifs est de financer des projets environnementaux comme la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources naturelles, la biodiversité et la réduction des pollutions.

Dans le communiqué, les différents acteurs annoncent que les souscripteurs pourront accéder à la liste complète des différentes valeurs sélectionnées par le fonds : «Ici, ce sont des projets environnementaux précis qui sont financés et suivis dans le temps, et non des entreprises au sens large» , précise Maxime Mura, directeur de la gestion monétaire chez Ecofi.

Ecofi utilise sa méthodologie d’analyse extra-financière afin d’intégrer des critères ESG et des politiques d’exclusion. De son côté, Goodvest intervient en tant que conseiller sur la définition de l’univers d’investissement afin d’être cohérent avec la gestion financière mise en place par la société de gestion. Le rôle de Team for the Planet est d’identifier les innovations qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Bastien Boname