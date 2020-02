Ecofi boucle une année 2019 " contrastée "

(NEWSManagers.com) - " Une année contrastée " . C' est ainsi que Pierre Valentin, président du directoire d' Ecofi Investissements, a qualifié 2019, " selon que l' on regarde la performance des fonds ou la collecte " .

Côté performance, le dirigeant s' est félicité d' une " excellente " année où 75 % des fonds gérés de manière discrétionnaire ont fait mieux que leur indice de référence. Les fonds actions ont été particulièrement performants avec trois d' entre eux dépassant les 35 % de rendement l' an dernier alors que leur indice de référence était plutôt autour de 30 %.

Côté collecte, en revanche, l' heure est à la déception : les encours moyens se sont établis à 7 milliards d' euros contre 9 milliards d' euros l' année précédente. Si la collecte sur les fonds action a progressé de 26%, toutes les autres classes d' actifs ont décollecté et plus particulièrement le monétaire. " Seules les grandes entreprises animent aujourd' hui le marché des fonds monétaires. Les entreprises de taille moyenne, qui sont habituellement nos clientes, arrivent à avoir des solutions alternatives avec leur banque avec bien souvent des dépôts à des taux de 0%, ce qui est toujours mieux qu' un fonds monétaire en ce moment " , explique Pierre Valentin. Mais le groupe a aussi été confronté à un désaveu sur les fonds de taux qui ont perdu près d'un milliard d' euros et sur les fonds multi-actifs qui ont perdu 300 millions. La filiale du crédit coopératif a aussi enregistré des rachats nets sur les fonds garantis arrivés à échéance.

Le dirigeant a par ailleurs indiqué que la clientèle externe au Crédit Coopératif représentait 70 % des encours, alors qu' en 2014-2015 les clients du Crédit Coopératif représentaient 70 % des encours. " Cela correspond à l'époque où les fonds monétaires et les fonds garantis se vendaient mieux dans le réseau du Crédit Coopératif " , a-t-il expliqué. La société de gestion n' a toutefois pas l' ambition d' accroître la part des clients externes, au contraire. " Je pense que nous sommes arrivés à un plancher. Nous réfléchissons même plutôt à une reconquête des clients du Crédit Coopératif en segmentant mieux la clientèle même si on sait qu' elle est très averse au risque " , explique-t-il.

Pour 2020, la société va aussi poursuivre la rationalisation de sa gamme de fonds actions commencée en 2019. " L' objectif et qu' ils atteignent une taille suffisante pour intéresser les investisseurs institutionnels " , explique Pierre Valentin. Ainsi, deux fonds small et mid cap seront fusionnés, de même que le fonds Action Croissance Euro va absorber un autre fonds. La société compte aussi renforcer son approche thématique à l' image de la création du fonds Ecofi IA Responsable sur l' intelligence artificielle (Ecofi pense désormais à une offre climat ou social), et développer la gestion auprès des institutionnels avec une offre de services renforcée, l' intégration de nouveaux critères ESG (l'offre est à 100% ESG depuis l'an dernier) et la poursuite de la labellisation des fonds.

A noter qu'Ecofi se distingue des autres gestionnaires ISR en ayant voté en 2019 contre 43% des résolutions des entreprises dans lesquelles il est investi. Il a voté à 312 assemblées générales pour un total de 4.746 résolutions. Ces résolutions concernaient essentiellement les nominations des administrateurs et les rémunérations des dirigeants.