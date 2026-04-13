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Ecofi : Alice de Charmoy nommée directrice de la gestion actions
information fournie par AOF 13/04/2026 à 15:36

(AOF) - Ecofi, société de gestion engagée, annonce la nomination d’Alice de Charmoy en qualité de directrice de la gestion actions. Cette création de poste s’inscrit dans la stratégie de développement d’Ecofi et dans le renforcement de son expertise en actions, au service d’une approche de conviction alliant performance financière et impact durable. Dans ses nouvelles fonctions qu'elle occupe depuis mars dernier, Alice de Charmoy a pour mission de piloter l’équipe actions (3 gérants), de développer les expertises existantes et de contribuer à l’innovation de l’offre actions d’Ecofi.

Spécialiste reconnue des enjeux ESG et ISR, elle est rattachée à Olivier Guillou, directeur de la gestion.

Forte de plus de 20 ans d'expérience sur les actions internationales et européennes, Alice de Charmoy, 43 ans, est diplômée de l'Université Paris-Dauphine et titulaire du CFA. Elle a développé son expertise pour les sujets d'investissement durable et à impact.

Elle débute sa carrière comme analyste actions chez Amiral Gestion en 2005 avant de rejoindre Comgest à Hong Kong en 2010. Alice intègre M&G Investments à Londres en 2013, en tant qu'analyste puis gérante en 2015 sur les actions émergentes.

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