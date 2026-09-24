EcoCeres, fabricant de carburants renouvelables soutenu par Bain, vise une introduction en bourse à Hong Kong d'un milliard de dollars, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, EcoCeres prévoit d'entrer en bourse d'ici la fin de l'année

* Bain prévoit de céder une partie de sa participation, selon certaines sources

* L'entreprise transforme les huiles de cuisson usagées en carburant aérien durable

(Ajout de précisions tout au long de l’article)

par Julie Zhu et Yantoultra Ngui

EcoCeres, un producteur de carburants renouvelables basé à Hong Kong et soutenu par la société de capital-investissement Bain Capital, prévoit de lever environ 1 milliard de dollars lors d’une introduction en bourse à Hong Kong, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

L'entreprise, dont le produit phare est le carburant aviation durable (SAF), vise à faire son entrée en bourse à Hong Kong d'ici la fin de l'année, ont déclaré ces personnes, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

Son principal actionnaire, Bain Capital, envisage de céder une partie de sa participation dans le cadre de cette introduction en bourse, ont-elles ajouté.

Un porte-parole de Bain n’a pas souhaité faire de commentaires.

Cette introduction en bourse constituerait l’un des tests les plus révélateurs à ce jour de l’intérêt des investisseurs pour les producteurs spécialisés dans les SAF, alors que les compagnies aériennes et les gouvernements du monde entier s’efforcent d’atteindre des objectifs ambitieux de décarbonisation du secteur aérien.

Elle souligne également la commercialisation rapide du secteur des carburants durables (SAF), qui est passé ces dernières années du statut d’expérience de niche dans le domaine des biocarburants à celui de priorité stratégique, plusieurs pays et blocs — dont Singapour, le Japon et l’Union européenne — ayant imposé des obligations de mélange de carburants durables.

La Deutsche Bank DBKGn.DE , HSBC HSBA.L , Morgan Stanley

MS.N et UBS UBSG.S comptent parmi les banques travaillant sur cette opération, ont indiqué ces sources.

CAPACITÉ DE PRODUCTION ET AUTRES PRODUITS

Le montant cible de l'offre, le calendrier de cotation et la cession prévue de la participation de Bain Capital n’ont pas encore été finalisés et dépendent des conditions du marché et des autorisations réglementaires, ont précisé les deux sources.

EcoCeres, Towngas – l'un des principaux investisseurs d'EcoCeres –, la Deutsche Bank, Morgan Stanley et UBS ont refusé de commenter cette affaire. HSBC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

EcoCeres, qui produit des carburants renouvelables à partir de matières premières issues de déchets, notamment des huiles de cuisson usagées, avait envisagé une introduction en bourse à Londres avant de se tourner vers Hong Kong, a déclaré l’une des sources.

Créée en 2008 sous l’égide de Towngas, le service public de gaz de la ville de Hong Kong, EcoCeres est l’un des principaux producteurs mondiaux de carburants durables (SAF), avec une capacité combinée de production de carburants renouvelables d’environ 770.000 tonnes métriques par an sur ses sites de Zhangjiagang, dans l’est de la Chine, et de Johor, en Malaisie, selon le site web de la société.

Bain Capital a investi plus de 700 millions de dollars dans EcoCeres en 2022, tandis que Kerogen Capital figure également parmi ses investisseurs, comme l’indique le site web d’EcoCeres.

Outre les carburants aériens durables (SAF), les produits d’EcoCeres comprennent du diesel renouvelable et du naphta renouvelable, un composant de carburant. Les SAF constituent une alternative à faibles émissions au kérosène conventionnel: ils permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 80 % par rapport à ce dernier et peuvent être utilisés dans les avions existants sans aucune modification.

EcoCeres a mis en service sa deuxième usine en Malaisie, la première installation de SAF du pays, en octobre 2025, selon son site web. L'usine peut produire jusqu'à 420.000 tonnes par an de SAF, de diesel renouvelable et de bio-naphta, a indiqué la société.

L’entreprise, qui exploite sa première usine de biocarburants en Chine depuis 2021, approvisionne de grandes compagnies aériennes, notamment Qantas, Air France, British Airways et Lufthansa.