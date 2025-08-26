EchoStar vend ses licences de spectre sans fil à AT&T pour 23 milliards de dollars

L'action d'EchoStar bondit de plus de 75 % après l'annonce de l'accord avec AT&T

Le directeur général d'EchoStar, M. Akhavan, estime que l'accord est la clé d'un succès à long terme

AT&T prévoit de financer l'achat par des liquidités et des emprunts

L'accord aide EchoStar à résoudre les questions de conformité de la FCC

Les licences couvrent plus de 400 marchés américains, augmentant le spectre d'AT&T

(Une refonte qui tient compte du cours des actions et des critiques du commissaire de la FCC) par David Shepardson et Harshita Mary Varghese

EchoStar SATS.O a accepté de vendre des licences de spectresans fil pour 23 milliards de dollars à AT&T T.N alors qu'elle fait face à l'examen des régulateurs gouvernementaux et après que le président Donald Trump ait insisté sur un accord.

En juin, M. Trump a incité EchoStar, société mère des communications par satellite et de Dish TV, et Brendan Carr, président de la Commission fédérale des communications, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de l'entreprise, a indiqué cette dernière plus tôt.

En mai, la FCC a indiqué à EchoStar qu'elle enquêtait sur les obligations de conformité de l'entreprise pour fournir un service 5G aux États-Unis, remettant en question l'extension de la construction d'EchoStar et le service mobile par satellite.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, s'est interrogée sur le rôle de l'agence.

"Plutôt que de servir de régulateur neutre, elle a une fois de plus monté une campagne de pression sur une entreprise privée, mettant le pouce de l'agence sur la balance d'une manière qui risque de fausser le marché du sans-fil au détriment des consommateurs", a-t-elle déclaré mardi.

Un porte-parole du président de la FCC, Brendan Carr, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'accord marque le dernier investissement majeur d'AT&T pour accélérer la construction de son réseau de fibre et de 5G, alors que le marché du sans fil est saturé et que l'utilisation d'internet augmente.

Les actions d'EchoStar ont bondi de plus de 75 % à la mi-journée, tandis que les actions d'AT&T ont chuté de près de 2 %.

Le 12 juin, M. Trump a rencontré le président d'EchoStar, Charlie Ergen, et a ensuite appelé M. Carr pour qu'il prenne part à la réunion. EchoStar a cherché à protéger ses licences de spectre sans fil de la menace d'une révocation par la FCC.

EchoStar a déclaré que l'accord avec AT&T s'inscrivait dans le cadre des efforts qu'elle déploie actuellement pour répondre aux demandes de la FCC.

"Cette transaction place notre entreprise sur une voie financière solide", a déclaré le directeur général d'EchoStar, Hamid Akhavan, ajoutant qu'il continue d'évaluer les opportunités stratégiques pour le reste de son portefeuille de fréquences.

L'année dernière, le fournisseur américain de télévision par satellite DirecTV a mis fin à son accord d'acquisition des activités de télévision par satellite d'EchoStar, qui comprend son rival Dish TV, à la suite de l'échec d'une offre d'échange de dettes.

En mai , AT&T a conclu un accord pour acquérir les activités de fibre optique grand public de Lumen Technologies

LUMN.N pour un montant de 5,75 milliards de dollars en espèces.

Les offres groupées d'AT&T, qui combinent la fibre optique à haut débit et les offres mobiles, ont trouvé un écho favorable auprès des clients, alors que des rivaux comme T-Mobile TMUS.O et Verizon multiplient les promotions. Les deux entreprises ont également convenu d'étendre leur accord de services de réseau, ce qui permettra à EchoStar d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile. AT&T sera le partenaire principal du réseau.