EchoStar s'envole grâce à un accord de 23 milliards de dollars avec AT&T sur les licences d'utilisation du spectre

26 août - ** Les actions d'EchoStar SATS.O s'envolent de 68% avant le marché à 50 dollars, au plus haut depuis janvier 2018, après l'accord sur les licences de spectre avec le géant des télécommunications AT&T T.N . ** T a déclaré qu'il avait accepté d' acheter () certaines licences de spectre sans fil de SATS pour un montant de 1,5 million d'euroslicences de spectre sans fil de SATS pour environ 23 milliards de dollars, alors qu'il

** En juin, le président Donald Trump a incité SATS et le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de la société, dans le cadre d'une enquête en cours du régulateur

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de SATS avaient augmenté de 30,5 % depuis le début de l'année

** Les actions T sont en hausse de 0,7 % en pré-marché, à 28,94 $