 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 723,82
-1,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EchoStar s'envole grâce à un accord de 23 milliards de dollars avec AT&T sur les licences d'utilisation du spectre
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions d'EchoStar SATS.O s'envolent de 68% avant le marché à 50 dollars, au plus haut depuis janvier 2018, après l'accord sur les licences de spectre avec le géant des télécommunications AT&T T.N . ** T a déclaré qu'il avait accepté d' acheter () certaines licences de spectre sans fil de SATS pour un montant de 1,5 million d'euroslicences de spectre sans fil de SATS pour environ 23 milliards de dollars, alors qu'il

** En juin, le président Donald Trump a incité SATS et le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de la société, dans le cadre d'une enquête en cours du régulateur

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de SATS avaient augmenté de 30,5 % depuis le début de l'année

** Les actions T sont en hausse de 0,7 % en pré-marché, à 28,94 $

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AT&T
28,740 USD NYSE -0,02%
ECHOSTAR RG-A
29,8800 USD NASDAQ +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank