EchoStar prévoit de disposer de 24 milliards de dollars de liquidités après la vente de fréquences et le remboursement de la dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EchoStar SATS.O a déclaré lundi qu'il s'attendait à détenir 24,1 milliards de dollars en liquidités totales après avoir utilisé le produit de la vente de ses licences de spectre pour rembourser la dette, renforcer son bilan et soutenir la croissance dans les secteurs du sans-fil, des satellites et de la technologie.

La société de communication par satellite a vendu certaines licences de spectre sans fil à AT&T T.N pour 23 milliards de dollars et à SpaceX pour environ 17 milliards de dollars après que la Federal Communications Commission a remis en question la conformité d'EchoStar avec les extensions de construction et l'utilisation du spectre du service mobile par satellite.

Le produit en espèces des récentes transactions sur le spectre sera de 31,2 milliards de dollars et la société devra rembourser une dette de 11,4 milliards de dollars, a déclaré Hamid Akhavan, directeur général d'EchoStar, lors de la World Space Business Week à Paris.

Au 30 juin, la société disposait d'une trésorerie de 4,33 milliards de dollars.

La semaine dernière, la FCC américaine a déclaré qu'elle mettrait fin à son enquête sur EchoStar concernant la lenteur du déploiement des services 5G dans le pays après les accords conclus entre AT&T et SpaceX.

La présidente d'EchoStar, Charlie Ergen, a déclaré lors du même événement: "La main que nous a donnée la FCC était telle qu'il n'y avait qu'une seule voie logique à suivre".

Akhavan a indiqué qu'une partie du spectre restait disponible, notamment dans la bande AWS-3, qui est déployée par tous les grands opérateurs nationaux.

EchoStar a déclaré qu'il se concentrerait sur le développement du MVNO hybride Boost Mobile (mobile virtual network operator) en utilisant le réseau d'AT&T et en intégrant la connectivité par satellite grâce au service Starlink direct-to-cell.

Les transactions avec AT&T et SpaceX sont encore soumises à l'approbation de la FCC.

EchoStar continuera d'exploiter son service de télévision par satellite Dish TV et sa plateforme de télévision en continu Sling, tout en orientant son service internet Hughes vers les entreprises.