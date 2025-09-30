EchoStar grimpe après des informations selon lesquelles Verizon négocie l'achat du spectre sans fil de la société

30 septembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O augmentent de 6,2% à 78,20 $ en pré-marché, suite à des informations (lien) selon lesquelles Verizon Communications VZ.N est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil de la société

** Verizon est en pourparlers pour acheter les licences AWS-3 de SATS, qui contribuent à transporter le signal sans fil 5G, a rapporté Bloomberg lundi

** L'action Verizon est en hausse de 0,2 % dans les échanges de pré-marché

** Si l'accord est conclu, Verizon rejoindra AT&T T.N et SpaceX d'Elon Musk pour acheter les licences de spectre sans fil de SATS

** Selon le dossier réglementaire de SATS, la société évalue le spectre AWS-3 à une "valeur comptable" de 9,8 milliards de dollars

** La valeur de SATS a plus que triplé depuis le début de l'année