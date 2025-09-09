EchoStar Corp en hausse après l'augmentation des prix cibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O augmentent de 2,93% dans les échanges avant bourse après que les courtiers aient augmenté les prix cibles de la société suite à son accord de 17 milliards de dollars pour vendre le spectre sans fil à SpaceX du milliardaire Elon Musk

** L'accord permet également aux abonnés Boost Mobile d'EchoStar d'accéder au service Starlink direct à la cellule pour étendre le service satellite aux zones non desservies ** TD Cowen augmente le prix de vente de SATS de 67 $ à 100 $; Deutsche Bank passe de 67 $ à 102 $

** La transaction SpaceX ajoute 14,4 milliards de dollars (42 $/action) en valeur estimée du spectre après impôts à notre estimation de prix ", écrit Deutsche Bank

** Cette transaction avec SpaceX arrive juste après celle avec AT&T, alors qu'EchoStar se débarrasse de son précieux portefeuille de fréquences, car EchoStar a noté qu'il a maintenant résolu son litige avec la FCC", note TD Cowen ** TD Cowen relève son estimation de prix de 67 à 100 dollars, tandis que Deutsche Bank augmente son estimation de prix de 67 à 102 dollars

** L'action d'EchoStar est en hausse de 252,10 % depuis le début de l'année