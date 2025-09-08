 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 713,79
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EchoStar bondit sur l'accord de licence de spectre de 17 milliards de dollars avec SpaceX
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O font un bond de 22,7 % à 82,21 $

** SATS conclut un accord avec SpaceX pour vendre les licences de spectre AWS-4 et H-block de la société pour environ 17 milliards de dollars

** L'accord comprend jusqu'à 8,5 milliards de dollars en espèces et jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions SpaceX évaluées à la date d'entrée en vigueur de l'accord

** Nous pensons que la transaction n'aura pas de difficulté à obtenir l'approbation du gouvernement" - New Street Research

** Selon l'accord, SpaceX couvrira environ 2 milliards de dollars de paiements d'intérêts d'EchoStar jusqu'en novembre 2027

** La clôture de la transaction proposée aura lieu après l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises - entreprises

** La vente de spectre d'aujourd'hui est neutre pour les tours - MoffettNathanson

** En août, SATS a accepté de vendre les licences de spectre sans fil pour 23 milliards de dollars à AT&T T.N .

** À la dernière clôture, l'action a presque triplé cette année

Valeurs associées

AT&T
28,545 USD NYSE -3,60%
ECHOSTAR RG-A
79,5000 USD NASDAQ +18,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Heurts entre manifestants et polciers à Katmandou, le 8 septembre 2025 au Népal ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Népal: au moins 16 morts lors d'une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux
    information fournie par AFP 08.09.2025 16:16 

    Au moins 16 personnes ont été tuées et une centaine blessées lundi dans la capitale népalaise Katmandou, lorsque la police a dispersé une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement. "Seize personnes sont malheureusement ... Lire la suite

  • Attentat à Jérusalem-Est: au moins six morts
    Attentat à Jérusalem-Est: au moins six morts
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:07 

    Au moins six morts dans une attaque anti-israélienne lundi à Jérusalem-Est. Surplace, le Premier ministre Netanyahu a annoncé vouloir intensifier les opérations militaires dans les Territoires palestiniens.

  • Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:05 

    Le roi Charles III et la reine Camilla ont assisté aux jeux des Highlands d'Écosse à Braemar, où les concurrents lancent des poids, soulèvent d’énormes rondins, s’affrontent lors de concours de tirs à la corde et participent à des courses en sac.

  • Le corbillard de Giorgio Armani arrive à l'église pour des funérailles privées
    Le corbillard de Giorgio Armani arrive à l'église pour des funérailles privées
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 16:04 

    Le corbillard transportant le cercueil de Giorgio Armani arrive à l'église de San Martino dans le petit village de Rivalta. Les funérailles du designer italien, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, auront lieu dans le village médiéval, situé à une centaine de kilomètres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank