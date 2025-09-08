EchoStar bondit sur l'accord de licence de spectre de 17 milliards de dollars avec SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O font un bond de 22,7 % à 82,21 $

** SATS conclut un accord avec SpaceX pour vendre les licences de spectre AWS-4 et H-block de la société pour environ 17 milliards de dollars

** L'accord comprend jusqu'à 8,5 milliards de dollars en espèces et jusqu'à 8,5 milliards de dollars en actions SpaceX évaluées à la date d'entrée en vigueur de l'accord

** Nous pensons que la transaction n'aura pas de difficulté à obtenir l'approbation du gouvernement" - New Street Research

** Selon l'accord, SpaceX couvrira environ 2 milliards de dollars de paiements d'intérêts d'EchoStar jusqu'en novembre 2027

** La clôture de la transaction proposée aura lieu après l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises - entreprises

** La vente de spectre d'aujourd'hui est neutre pour les tours - MoffettNathanson

** En août, SATS a accepté de vendre les licences de spectre sans fil pour 23 milliards de dollars à AT&T T.N .

** À la dernière clôture, l'action a presque triplé cette année