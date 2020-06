ECA GROUP se voit à nouveau attribuer la livraison de la console de pilotage pour le premier sous-marin de la marine sud-coréenne JANGBOGO III (Batch II), après avoir livré avec succès cet équipement pour le premier lot de 3 sous-marins en 2016, 2018 et 2019.

En Juin 2020, DSME renouvelle sa confiance dans l'expertise d'ECA GROUP en lui attribuant un nouveau contrat pour la livraison de consoles de pilotage pour le 1er sous-marin du programme sud-coréen JANGBOGO III - Batch II Class. L'équipement sera livré d'ici 2023 et les tests opérationnels seront terminés d'ici 2027.

ECA GROUP, un partenaire fiable pour le programme JANGBOGO III

Le projet de sous-marin JANGBOGO III de la marine sud-coréenne a débuté en 2014. ECA GROUP a été choisi pour livrer les consoles de pilotage (SNDC) du batch I. En 5 ans, ECA GROUP est choisi pour la troisième fois consécutive pour fournir des consoles de pilotage sous-marines supplémentaires pour cette marine.

ECA GROUP entend maintenir ses efforts pour satisfaire la marine coréenne en lui fournissant des équipements de la meilleure qualité tout en répondant à ses besoins opérationnels.

L'expertise en simulation d'ECA GROUP également mise à contribution du projet

Après la dernière livraison du SNDC en 2019, ECA GROUP s'est également vu confier la livraison de 2 simulateurs de pilotage SNDC pour répondre aux besoins de formation pour les officiers et opérateurs sud-coréens.

Les simulateurs SNDC permettront à la marine sud-coréenne de :

Former leurs sous-mariniers aux consoles de pilotage et de plongée JANGBOGO III - Lot 1, grâce à un système performant recréant avec précision le comportement de l'équipement en conditions réelles sous-marines

Former leurs équipes de maintenance. En reproduisant les pannes possibles, les opérateurs apprendront à les réparer efficacement sans endommager les SNDC à bord.

L'équipe d'ECA GROUP a réalisé avec succès le test d'acceptation en usine démontrant la capacité de ces simulateurs à fonctionner exactement comme les consoles installées à bord des sous-marins. Si d'autres sous-marins devaient être construits dans le cadre de ce programme, ECA GROUP mettra son savoir-faire et son expérience au service de cette marine.

ECA GROUP

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 102,1 M€ sur ses trois pôles d'activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.

ECA Group est une société du Groupe Gorgé.

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

