ECA : ECA GROUP CONSTRUIRA SON USINE A OSTENDE POUR LA FABRICATION DES DRONES NAVALS DE DEMINAGE

ECA Group, expert en robotique, systèmes automatisés, simulation et procédés industriels, implantera sa nouvelle usine dans le port d'Ostende pour la réalisation de leurs systèmes de drones pour les marines belges et néerlandaises dans le cadre du contrat des 12 chasseurs des mines.

En 2019, les marines néerlandaises et belges ont décidé de confier au consortium Belgium Naval & Robotics, composé de Naval Group et ECA Group, la fourniture de 12 chasseurs de mines (6 pour chaque pays) et des systèmes de drones dédiés au déminage en mer. Dans le cadre de ce contrat de près de 2 milliards d'euros, de nombreuses entreprises belges sont impliquées en tant que partenaires et fournisseurs. Des filiales ont été créées en Belgique par les deux sociétés afin de faciliter ces échanges.

La société ECA Robotics Belgium, filiale belge d'ECA Group, fabriquera dans son usine d'Ostende la nouvelle génération de drones maritimes pour ce contrat comme pour les futures ventes export. Il s'agit de technologies de rupture qui constituent le cœur du concept innovant «stand-off » de chasse aux mines proposé par Belgium Naval & Robotics aux 2 marines, leaders mondiaux dans le domaine de la lutte contre les mines : le navire mère, et donc son équipage, restent éloignés de la zone de danger. Les drones déminent en autonomie, contrôlés à distance depuis le navire mère.

La fabrication de ces drones se fera dans une nouvelle usine qui sera construite à Ostende. PORT OSTENDE accorde à ECA Group une concession sur l'ancien site de Beliard dans la zone portuaire. L'usine de 5000 m² y sera construite et devra être opérationnelle au cours de l'année 2022.

L'investissement pour la construction de l'usine et le démarrage de la production représente environ 10M€. Tous les drones navals (sous-marins et de surface) d'ECA group qui seront livrés aux marines belges et néerlandaises seront produits dans cette usine à savoir : le drone sous-marin (AUV) A18-M, le sonar tracté T18-M, le drone de surface (USV) INSPECTOR 125 et les drones d'inspection et de neutralisation de mines ( ROV MIDS) Seascan et K-STER, les systèmes de déploiement et de récupération drone-drone ainsi que les équipements de surface.

« Parallèlement aux travaux de construction de notre usine, ECA Group recherche des profils divers (inclus des ingénieurs) pour les deux sites belges de sa filiale ECA Robotics Belgium : en Hainaut en Wallonie, où le bureau d'études et le siège seront établis, et à Ostende en Flandres pour supporter les activités de l'usine. À Ostende, nous recruterons principalement des profils techniques et des ouvriers. L'usine devrait employer plus de 70 personnes dans 2-3 ans. », précise Steven Luys, directeur général d'ECA Robotics Belgium.

Depuis sa création en 1936, ECA Group est à la pointe de l'innovation et développe des solutions technologiques innovantes pour détecter et éliminer les mines. À ce jour, plus de 30 marines dans le monde les utilisent afin de rendre les voies navigables plus sûres. « Nous sommes heureux de pouvoir construire notre usine dans le port d'Ostende, près de la marine et avec un accès direct à la mer du Nord. » déclare Steven Luys.

Avertissement

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d'intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l'instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs.

ECA Group

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 102,1 M€ sur ses trois pôles d'activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.

ECA Group est une société du Groupe Gorgé.

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

