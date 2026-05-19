Ebola-Réunion d'experts sur la lutte contre la souche Bundibugyo, l'OMS inquiète

par Jennifer Rigby

Un groupe d'experts dirigé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) se réunit mardi pour examiner s'il existe des options vaccinales contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), alors que 131 décès présumés et 500 cas ont jusqu'à présent été recensés.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait part mardi de son inquiétude face à la rapidité et à l'ampleur de l'épidémie, des cas ayant été détectés en Ouganda.

"Ces chiffres évolueront à mesure que les opérations sur le terrain s'intensifieront, notamment grâce au renforcement de la surveillance, de la recherche des contacts et des tests de laboratoire", a déclaré le directeur général de l'OMS aux membres de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui se réunissent cette semaine à Genève.

Selon l'OMS et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CACM), l'épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola représente une urgence de santé publique.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, dont le taux de létalité peut atteindre 40%.

Le vaccin Ervebo, fabriqué par Merck MRK.N et utilisé contre la souche d’Ebola du Zaïre, s'est toutefois révélé capable d’offrir une certaine protection contre la souche Bundibugyo lors d’études sur des animaux.

La possibilité de tester cette option figurera entre autres à l’ordre du jour de la réunion de l'OMS mardi.

"Lorsqu’une épidémie est causée par une souche pour laquelle il n’existe pas de mesures de lutte, nous allons donner des conseils sur la meilleure approche à adopter", a déclaré Mosoka Fallah, directeur par intérim du département scientifique du CACM.

"Nous examinerons les données dont nous disposons et prendrons une décision", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jennifer Rigby et Olivia Le Poidevin; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)