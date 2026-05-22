Ebola-L'Onu débloque $60 mlns et envoie du personnel au Congo

Les Nations unies débloquent environ 60 millions de dollars (51,70 millions d'euros) provenant d'un fonds d'urgence pour aider à endiguer une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et déploient des effectifs supplémentaires, a déclaré vendredi Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'Onu.

"Nous devons prendre les devants face à cette épidémie d’Ebola", a déclaré Tom Fletcher, directeur du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), sur X. "Ce sont des environnements opérationnels difficiles pour le travail de sauvetage. Nous faisons face à des conflits et à d'importants mouvements de population".

Les experts estiment que la souche rare Bundibugyo du virus Ebola – pour laquelle il n'existe aucun vaccin – a circulé sans être détectée pendant environ deux mois dans la province congolaise de l'Ituri avant d'être identifiée la semaine dernière.

L'épidémie a jusqu'à présent entraîné 160 décès présumés sur 670 cas suspects.

(Rédigé par Emma Farge; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)