eBay supprime 6% de ses effectifs dans un nouveau plan de réduction de coûts
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 17:34

eBay a annoncé la suppression d'environ 800 postes, soit près de 6% de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'un plan de rationalisation visant à réinvestir dans ses priorités stratégiques. Au 31 décembre 2025, le groupe comptait 12 300 employés, selon son dernier rapport annuel.

Ces réductions, qui touchent l'ensemble de l'organisation, résultent d'une révision du modèle opérationnel et de la suppression de doublons. Elles interviennent alors qu'eBay poursuit ses investissements dans l'intelligence artificielle, avec le déploiement d'outils internes et l'intégration de solutions d'IA pour les acheteurs et vendeurs, ainsi qu'un partenariat avec OpenAI autour d'un navigateur dit "agentique.

Le groupe a également annoncé l'acquisition de Depop pour environ 1,2 milliard de dollars afin de renforcer sa position auprès des moins de 34 ans.

Dans un environnement concurrentiel dominé par Amazon, Walmart, Etsy, TikTok Shop, Temu et Shein, eBay mise sur ses catégories prioritaires, dont les objets de collection et les pièces automobiles, dont le volume brut de marchandises a progressé de plus de 16% sur un an au quatrième trimestre.

Par ailleurs, l'entreprise a conclu un accord transactionnel avec un couple du Massachusetts victime d'une campagne de harcèlement menée par d'anciens employés, dont deux ont été condamnés en 2022.

