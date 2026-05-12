EBay rejette l'audacieuse offre publique d'achat de GameStop, d'un montant de 56 milliards de dollars

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EBay a rejeté mardi une offre publique d'achat ambitieuse de 56 milliards de dollars émanant de GameStop, une société bien plus petite, en raison de doutes quant au financement de l'opération, tout en soulignant les efforts de redressement qui ont stimulé sa croissance.

Ce rejet pourrait déboucher sur une offre hostile, le directeur général de GME.N , Ryan Cohen, ayant déclaré la semaine dernière qu'il était prêt à présenter directement son offre aux actionnaires d'EBay EBAY.O .

Les analystes et les investisseurs doutaient que l'offre, composée pour moitié de liquidités et pour moitié d'actions, faite par le distributeur de jeux vidéo de 12 milliards de dollars pour une société dont la valeur boursière est près de quatre fois supérieure, aboutisse. L'action EBay s'échangeait à 20 dollars de moins que le prix de l'offre, fixé à 125 dollars par action.

Cette approche a également irrité certains investisseurs de GameStop. À la suite de l'offre, Michael Burry, rendu célèbre par le film "The Big Short", a vendu toutes ses actions de la société.

Qualifiant la stratégie de l'opération de "banale", Burry, qui avait autrefois comparé le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, à Warren Buffett, a mis en garde contre le poids de la dette et la dilution des actionnaires.

Cohen mise sur la reproduction de son plan de réduction des coûts chez GameStop pour renforcer la rentabilité d’EBay, tout en exploitant les quelque 1.600 magasins américains de GameStop pour en faire un réseau physique permettant à EBay de mieux rivaliser avec Amazon AMZN.O .

Il a également mis en avant un financement par emprunt potentiel de 20 milliards de dollars auprès de TD Securities et la capacité de GameStop à émettre des actions pour financer l'opération.