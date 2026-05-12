 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EBay rejette l'audacieuse offre publique d'achat de GameStop, d'un montant de 56 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EBay a rejeté mardi une offre publique d'achat ambitieuse de 56 milliards de dollars émanant de GameStop, une société bien plus petite, en raison de doutes quant au financement de l'opération, tout en soulignant les efforts de redressement qui ont stimulé sa croissance.

Ce rejet pourrait déboucher sur une offre hostile, le directeur général de GME.N , Ryan Cohen, ayant déclaré la semaine dernière qu'il était prêt à présenter directement son offre aux actionnaires d'EBay EBAY.O .

Les analystes et les investisseurs doutaient que l'offre, composée pour moitié de liquidités et pour moitié d'actions, faite par le distributeur de jeux vidéo de 12 milliards de dollars pour une société dont la valeur boursière est près de quatre fois supérieure, aboutisse. L'action EBay s'échangeait à 20 dollars de moins que le prix de l'offre, fixé à 125 dollars par action.

Cette approche a également irrité certains investisseurs de GameStop. À la suite de l'offre, Michael Burry, rendu célèbre par le film "The Big Short", a vendu toutes ses actions de la société.

Qualifiant la stratégie de l'opération de "banale", Burry, qui avait autrefois comparé le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, à Warren Buffett, a mis en garde contre le poids de la dette et la dilution des actionnaires.

Cohen mise sur la reproduction de son plan de réduction des coûts chez GameStop pour renforcer la rentabilité d’EBay, tout en exploitant les quelque 1.600 magasins américains de GameStop pour en faire un réseau physique permettant à EBay de mieux rivaliser avec Amazon AMZN.O .

Il a également mis en avant un financement par emprunt potentiel de 20 milliards de dollars auprès de TD Securities et la capacité de GameStop à émettre des actions pour financer l'opération.

Fusions / Acquisitions
Gamestop

Valeurs associées

AMAZON.COM
268,9810 USD NASDAQ -1,36%
EBAY
108,1800 USD NASDAQ +0,46%
GAMESTOP
23,180 USD NYSE -4,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 12:03:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank