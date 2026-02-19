 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

eBay réalise l'acquisition de Depop pour environ 1,2 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 09:53

eBay a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Depop pour environ 1,2 milliard de dollars en liquidité, sous réserve de certains ajustements de prix d'achat.

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'eBay et d'Etsy, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

Depop est spécialisé sur le marché de la mode avec des ventes annuelles brutes d'environ 1 milliard de dollars en 2025, avec une croissance annuelle de près de 60 % aux États-Unis. Depop a construit une plateforme où chacun peut acheter, vendre, explorer et découvrir une mode d'occasion.

Au 31 décembre 2025, la place de marché comptait 7 millions d'acheteurs actifs, dont près de 90 % avaient moins de 34 ans, et plus de 3 millions de vendeurs actifs.

" Depop a construit un marché de confiance avec un fort élan dans la catégorie des modes d'occasion, et nous sommes convaincus qu'en tant que partie d'eBay, Depop sera encore mieux positionné pour une croissance à long terme, bénéficiant de notre envergure, de nos offres complémentaires et de nos capacités opérationnelles ", a déclaré Jamie Ianonne, Directeur Général d'eBay.

Valeurs associées

EBAY
82,1600 USD NASDAQ +2,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank