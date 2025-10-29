 Aller au contenu principal
eBay progresse avant les résultats trimestriels, l'accent étant mis sur les droits de douane
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions d'eBay EBAY.O progressent de 0,3 % mercredi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs surveillant l'impact des tarifs douaniers et la demande d'objets de collection et de vêtements d'occasion

** Le 29 août, les États-Unis ont mis fin aux exemptions tarifaires de minimis pour les importations de colis et ont commencé à percevoir les droits de douane normaux sur tous les envois de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars, quel que soit le pays d'origine ou le mode de transport, un changement qui devrait avoir un impact sur les places de marché en ligne telles qu'eBay ** En juillet, eBay a prévu un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street grâce à l'expansion de la société de commerce électronique dans le secteur des vêtements d'occasion aux États-Unis et dans d'autres catégories ** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 6 % à 2,73 milliards de dollars, un bénéfice par action ajusté de 1,33 $ contre 1,19 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action a augmenté d'environ 61 % depuis le début de l'année, dépassant le Nasdaq .IXIC qui a augmenté de 24 %

** L'action a récemment été évaluée à 17 fois les bénéfices prévus, ce qui est supérieur à la moyenne à 5 ans du PE à terme de 12

Valeurs associées

EBAY
99,5300 USD NASDAQ -0,05%
NASDAQ Composite
23 940,80 Pts Index Ex +0,48%
