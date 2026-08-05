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eBay prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails tout au long du texte)

eBay EBAY.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, s’appuyant sur son offensive dans les secteurs des produits de luxe certifiés authentiques, des objets de collection et des produits reconditionnés pour attirer davantage d’acheteurs à fort pouvoir d’achat sur sa place de marché en ligne.

L’entreprise s’est davantage concentrée sur les acheteurs passionnés grâce à des « catégories ciblées » où les acheteurs apprécient le choix et les services spécialisés. Il s’agit notamment des cartes à collectionner et autres objets de collection, des pièces détachées et accessoires automobiles, ainsi que des appareils électroniques reconditionnés.

Le distributeur en ligne prévoit un chiffre d’affaires compris entre 3,07 et 3,12 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le volume brut de marchandises, un indicateur clé du secteur mesurant la valeur totale de tous les biens vendus sur la plateforme, a progressé de 15 % pour atteindre 22,4 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

Le chiffre d'affaires de 3,13 milliards de dollars a dépassé les estimations des analystes, qui s'élevaient à 3,02 milliards de dollars.

En mai, eBay avait rejeté l'offre non sollicitée de GameStop, d'un montant d'environ 56 milliards de dollars, la qualifiant de "ni crédible ni attractive", mais le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, a déclaré qu'il comptait poursuivre ses efforts en vue d'une fusion.

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