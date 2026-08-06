eBay prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, porté par la dynamique des catégories à forte valeur ajoutée

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* L'entreprise annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 15 % pour atteindre 3,13 milliards de dollars, dépassant les prévisions

* Le directeur financier estime que ces résultats reflètent une "bonne santé générale" de l'entreprise

(Ajout de détails et de commentaires de la direction aux paragraphes 5, 6 et 9) par Juby Babu

eBay EBAY.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, s'appuyant sur son offensive dans les produits de luxe certifiés authentiques, les objets de collection et les produits reconditionnés pour attirer davantage d'acheteurs à forte valeur ajoutée sur sa place de marché en ligne.

Ces résultats sont les premiers publiés depuis que la société a rejeté l'offre non sollicitée de GameStop ( GME.N ) d’environ 56 milliards de dollars , la qualifiant de "ni crédible ni attractive". Le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, a toutefois déclaré qu’il comptait poursuivre ses efforts en vue d’une fusion.

eBay a redoublé d’efforts sur ses "catégories phares", en ciblant les acheteurs passionnés qui accordent de l’importance au choix et aux services spécialisés, une stratégie qui la distingue de ses concurrents.

L’acquisition, pour 1,4 milliard de dollars, de la plateforme de revente de mode Depop apporte également un élan positif, élargissant la portée de l’entreprise auprès des jeunes consommateurs et renforçant sa position sur le marché en pleine croissance du "re-commerce".

"Les catégories phares, le commerce entre particuliers et le re-commerce ont chacun enregistré une croissance de 20 % sur la plateforme, tant individuellement que collectivement, représentant 70 % du volume brut de marchandises", a déclaré le directeur général Jamie Iannone lors d’un entretien avec Reuters.

La société prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 3,07 et 3,12 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 2,97 milliards de dollars.

Les actions du distributeur en ligne, en hausse de plus de 25 % cette année, s’échangeaient en hausse de 1 % après la clôture.

DES HAUSSES GÉNÉRALISÉES

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 15 % pour atteindre 3,13 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 3,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats reflètent une vigueur "généralisée", les catégories phares telles que les objets de collection, l’automobile, la mode et les produits reconditionnés ayant toutes contribué à la croissance, a déclaré Peggy Alford, directrice financière, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Le volume brut de marchandises, un indicateur clé du secteur mesurant la valeur totale de tous les biens vendus sur la plateforme, a augmenté de 15 % pour atteindre 22,4 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

L'acquisition de Depop, finalisée le 30 juillet, a permis à eBay de "débloquer une nouvelle offre et une nouvelle demande pour la place de marché qui n'existaient pas auparavant", a déclaré M. Iannone.

Pour le troisième trimestre, eBay prévoit une croissance du GMV comprise entre 10 % et 12 %, dont 2,5 points de contribution de Depop, a-t-il précisé.

En tenant compte de l’acquisition de Depop, eBay prévoit une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 11 % et 12 % hors effets de change, contre une fourchette de 7 % à 7,5 % qu’il avait projetée en avril, dans l’attente de la finalisation de l’opération.