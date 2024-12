eBay: le titre chute, un analyste dégrade son opinion information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de plus de 3% à Wall Street pénalisé par l'analyse de Jefferies. L'analyste a annoncé mardi avoir dégradé de 'conserver' à 'sous-performance' son opinion sur eBay, tout en réduisant son objectif de cours sur le titre de 60 à 52 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit s'inquiéter de l'effet conjugué du ralentissement des recettes publicitaires et des investissement marketing réalisés en vue de relancer une croissance en berne.



De son point de vue, les difficultés rencontrées en Chine constituent un motif de préoccupation supplémentaire et font planer un risque additionnel sur les performances du groupe de commerce en ligne.



D'après Jefferies, les multiples de valorisation sur lesquels évolue actuellement le titre ne peuvent apparaître durables au vu des perspectives de croissance du spécialiste des enchères.





EBAY 63,23 USD NASDAQ