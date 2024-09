Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client eBay: le CEO de CarMax rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - eBay a fait part jeudi soir de la nomination à son conseil d'administration, à compter du 18 septembre, de William D Nash, le CEO de CarMax, le plus grand détaillant de voitures d'occasion aux États-Unis, qui comprend sa filiale CarMax Auto Finance (CAF).



'Sous sa direction, CarMax a subi la plus grande transformation de son histoire en investissant considérablement dans la technologie et les initiatives numériques pour devenir un détaillant omnicanal', met en avant la plateforme de vente en ligne.



Bill Nash a été promu au poste de CEO et membre du conseil d'administration de CarMax en 2016, après avoir occupé le poste de vice-président exécutif des ressources humaines et des services administratifs.





Valeurs associées EBAY 62,73 USD NASDAQ -0,78%