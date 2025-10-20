Ebay atteint son plus haut niveau depuis deux mois après que les analystes ont relevé leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions d'eBay EBAY.O ont augmenté de 3 % à 94,92 $

** EBAY a atteint son plus haut niveau depuis le mois d'août et est en passe de réaliser sa troisième séance de hausse consécutive

** Plusieurs analystes, dont Morgan Stanley, Deutsche Bank et TD Cowen, ont relevé leurs objectifs de cours pour le marché en ligne

** Les analystes de TD Cowen, sous la direction de John Blackledge, ont déclaré dans une note à l'intention des investisseurs que EBAY devrait connaître une croissance de la valeur brute des marchandises (GMV) grâce à la vigueur des dépenses de consommation et à un vent arrière de change.

** "Nous estimons que la croissance du GMV rapportée au T3 2025 sera de 6,3 % en glissement annuel, au-dessus du point médian des prévisions de la direction et (0,1 %) par rapport au consensus, reflétant la force continue des consommateurs américains et le vent arrière de change, partiellement compensée par l'impact tarifaire et la fin de l'exemption de minimis", a déclaré Blackledge.

** Parmi les 34 analystes qui couvrent EBAY, la note moyenne est "HOLD" et la prévision médiane est de 93,50 $

** EBAY est en hausse de 53,2 % depuis le début de l'année, contre 19,2 % pour l'indice composite NASDAQ