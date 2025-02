eBay: acquisition de Caramel finalisée information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - eBay indique avoir finalisé l'acquisition de Caramel, un fournisseur de solutions de transaction automobile en ligne de bout en bout, transaction dont la signature avait déjà été annoncée en janvier et dont les détails financiers ne sont pas précisés.



La plateforme technologique innovante de Caramel offre une expérience de transaction numérique sécurisée et fluide qui gère toutes les complexités d'une vente de véhicule, y compris la paperasse, le transfert de propriété, le financement et le transport.



En plus de simplifier l'achat et la vente de véhicules sur eBay, Caramel restera disponible sur son propre site ou application, chez des concessionnaires indépendants sous contrat ou via ses multiples partenaires de marché et d'enchères.





