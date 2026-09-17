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EB Development prévoit le retrait de la cote d'Eurobio Scientific pour fin septembre
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 08:28
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Eurobio Scientific prépare sa sortie de la Bourse. EB Development (société détenue directement ou indirectement par des fonds gérés par IK Partners et des anciens actionnaires de référence d'Eurobio Scientific, parmi lesquels la société NextStage et des dirigeants et administrateurs de la société dont le président directeur général Denis Fortier) annonce son intention de déposer une offre publique de retrait (OPR). Elle sera suivie d'un retrait obligatoire concomitamment à la publication des résultats semestriels d'Eurobio Scientific prévue le 24 septembre 2026.

A ce jour, EB Development détient directement 90,14% des actions et des droits de vote d'Eurobio Scientific. L'offre serait libellée au prix de l'offre publique d'achat volontaire réalisée en 2024, soit 25,30 euros par action. Ce montant représente des primes respectivement de 26,39%, 22,71% et 16,05% par rapport aux cours moyens 20 jours, 60 jours et 120 jours pondérés par les volumes au cours de bourse de clôture au 16 septembre 2026.

Sur proposition d'un comité ad hoc constitué par le conseil d'administration de la société et composé d'une majorité d'administrateurs indépendants conformément aux dispositions de l'article 261-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le conseil d'administration d'Eurobio Scientific a désigné le cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant chargé de rédiger un rapport. Celui-ci comprendra une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre et l'absence d'accords connexes susceptibles d'affecter l'égalité de traitement entre actionnaires.

La réalisation de cette offre reste subordonnée à son dépôt auprès de l'AMF ainsi qu'à une décision de conformité que celle-ci prononcerait à l'issue de son examen.

Après la clôture de l'offre, EB Development mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10% du capital et des droits de vote d'Eurobio Scientific. Les actionnaires minoritaires recevront une indemnité égale au prix de l'offre dans ce cadre.

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