Eaton Vance ouvre un bureau à Dublin

(NEWSManagers.com) - Eaton Vance Management (International) Limited (EVMI), une succursale de la société de gestion américaine cotée en Bourse Eaton Vance Corp, a ouvert un bureau à Dublin pour Eaton Vance Global Advisors Limited (EVGA). EVGA gère les compartiments du fonds Ucits Eaton Vance International (Ireland) Funds Plc.

Le bureau est dirigé par Aidan Farrell, CEO et administrateur exécutif, et Stephen Tilson, administrateur exécutif et responsable de la distribution.

" L' ouverture d' un bureau à Dublin s' inscrit dans le cadre de nos efforts visant à offrir à nos clients un soutien de la plus haute qualité dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et dans le monde " , commente Aidan Farrell. " En ouvrant ce bureau, nous savons que nous serons capables de fournir à nos clients européens une transition en douceur dans un environnement post-Brexit " , indique Stephen Tilson. " Nous sommes bien placés pour apporter une continuité à nos clients malgré les incertitudes provoquées par le Brexit " , poursuit-il.

Au 31 octobre, Eaton Vance gérait un encours de 497,4 milliards de dollars. La société propose les gestions de ses filiales Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital, Calvert et Hexavest.