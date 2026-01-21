Eaton va se séparer de son unité véhicules, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de gestion d'énergie Eaton ETN.N étudie des options stratégiques pour se séparer de son unité de véhicules, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Eaton, dont la valeur de marché est d'environ 131 milliards de dollars, travaille avec un conseiller pour explorer une vente potentielle qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 5 milliards de dollars, selon le rapport.

Le segment véhicules de la société , qui fabrique des composants de transmission, des embrayages et des soupapes de moteur, a enregistré une baisse des ventes de 8 %, à 639 millions de dollars, au cours du troisième trimestre.

Eaton, dont le siège est à Dublin, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.