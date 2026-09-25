Eaton met la main sur COL Group

Eaton fait part d'un accord en vue d'acquérir COL Group auprès de la stratégie Power Opportunities d'Oaktree, pour une valeur d'entreprise de 810 MEUR. Soumise aux conditions habituelles et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, cette transaction devrait être finalisée au 1er trimestre 2027.

Acteur majeur des solutions de distribution électrique moyenne tension, notamment des appareillages sans SF?, des technologies d'automatisation des réseaux et des systèmes électriques modulaires, COL Group prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 250 MEUR en 2027.

Forte de plus d'un siècle d'expérience et spécialisée dans le développement de solutions de distribution d'énergie électrique, cette entreprise compte environ 400 salariés et dispose de sites à Turin, Milan, Bergame et Catane, en Italie.

Cette acquisition permettra à Eaton de renforcer ses capacités de distribution électrique et son outil industriel en Europe afin de mieux répondre à la demande croissante des clients dans les secteurs des centres de données et des réseaux électriques.

"COL Group apporte des technologies complémentaires, des capacités de production et une expertise en ingénierie qui renforceront davantage la plateforme européenne de distribution électrique d'Eaton", a déclaré Omar Zaire, président de la région EMEA et des secteurs Corporate et Electrical d'Eaton.