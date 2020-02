EASYVISTA - Solide croissance du chiffre d'affaires en 2019 : +22% à 45,6 M€

4 e exercice consécutif de forte croissance, marqué par un développement équilibré sur l'ensemble des géographies et des secteurs



Poursuite attendue d'une croissance soutenue en 2020 : développement des Agents Virtuels (chatbot) et élargissement du marché de l'ITSM vers l'Enterprise Service Management (ESM)

Noisy-le-Grand, France, le 11 février 2020, 18h30 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Éligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2019.

CA en M€ 2018 2019 (*) Variation Licences renouvelables 10,7 20,5 +92% Managed services 0,8 2,0 +150% Anciens contrats SaaS 12,0 8,8 -27% Maintenance 5,3 5,4 +2% Total CA récurrent 28,8 36,7 +27% Licences perpétuelles 3,8 2,5 -34% Conseil et formation 4,8 6,4 +33% CA consolidé 37,4 45,6 +22%

CA consolidé

par trimestre (M€) T1 T2 T3 T4 2019 11,3 11,6 9,5 13,2 (*) 2018 8,7 9,8 8,0 11,0

* Données en cours d'audit

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d'EasyVista, déclare : « EasyVista délivre de nouveau une forte croissance en 2019, répartie de manière équilibrée sur les zones géographiques et les secteurs, via le gain de nombreux clients tier-one. Le Groupe a, par ailleurs, étendu sa présence sur de nouvelles zones en Allemagne et en Autriche, au travers d'un partenariat de distribution avec l'intégrateur allemand Prevolution. La nouvelle envergure d'EasyVista a notamment été reflétée par l'intégration du titre au sein de l'indice Enternext PEA-PME 150, en septembre 2019, suite à la forte hausse de la liquidité. Plus que jamais, l'ITSM s'inscrit au cœur de la transformation digitale des entreprises, partout dans le monde. Les organisations globales recherchent une simplification des procédures mais, également, de nouveaux modes d'interaction innovants et compétitifs, pour leur gestion des services IT dédiés aux utilisateurs internes et à leurs clients. Ces besoins soutiennent l'extension du marché historique à celui, plus global, de l'ESM, que nous adressons avec succès grâce à nos solutions flexibles, et user friendly, en particulier l'offre d'agents virtuels. L'adéquation de notre offre avec les besoins d'un marché en expansion nous permet de tabler sur la poursuite d'une croissance rentable et soutenue, d'environ 15% en 2020 ».

Chiffre d'affaires 2019 : 4e exercice consécutif de forte croissance

En 2019, le chiffre d'affaires s'établit à 45,6 M€, en croissance de +22%, soutenue par une bonne dynamique des ventes tant en Europe qu'aux Etats-Unis, où la croissante s'établit à 24%. Cette performance s'inscrit dans la continuité des 3 exercices précédents, faisant ressortir un Taux de Croissance Annuel Moyen de 25% sur la période 2016/2019.

En 2019, 77 nouveaux clients ont été gagnés. Ces grands comptes, tant publics que privés, confirment la présence d'EasyVista sur l'ensemble des secteurs depuis les services financiers, jusqu'aux administrations en passant par les médias ou la grande distribution.

Les ventes de licences renouvelables, qui ressortent en croissance de 92% à 20,5 M€ en 2019, traduisent le gain des nouveaux clients au cours de l'année, favorables à ce mode contractuel, et la poursuite du basculement des clients existants. Les Services récurrents d'hébergement de ces licences renouvelables (Managed Services) s'établissent à 2,0 M€, une forte croissance de +150%, proportionnelle à celle des Licences renouvelables. Les revenus SaaS s'élèvent, quant à eux, à 8,8 M€, en recul de 27%, conformément aux prévisions. Enfin, l'activité Maintenance est stable à 5,4 M€. Au total, le chiffre d'affaires récurrent du groupe s'établit à 36,7 M€, en croissance de +27%.

Les ventes de licences perpétuelles, peu prévisibles d'une année sur l'autre, se montent à 2,5 M€, en recul de 34%. L'offre reste principalement dédiée aux acteurs du secteur public qui souhaitent, pour certains, privilégier ce mode contractuel pour des raisons liées aux contraintes définies dans leurs administrations. Les Services de Conseil et Formation affichent une progression de +33% à 6,4 M€, illustrant le besoin d'accompagnement de certains clients, en particulier dans le cadre de projets d'envergure.

Dynamisme commercial au T4 2019 (CA : +20% à 13,2 M€)

Au T4, EasyVista enregistre un chiffre d'affaires de 13,2 M€, en croissance de 20%, poursuivant l'extension de son portefeuille avec la signature d'Inter Mutuelle Assistance et l'ESCP en France, et avec le gain des clients Fidelidade Assurances et Nokia, en Europe du Sud. Aux Etats-Unis, Johnson Financial Group et Baker Tilly, groupe global de conseil financier présent dans plus de 145 pays viennent s'ajouter au portefeuille clients.

Intégration de l'indice Enternext PEA-PME 150

EasyVista bénéficie, depuis septembre 2019, d'une visibilité accrue sur les marchés financiers, suite à l'intégration de son titre à l'indice Enternext PEA-PME 150, composé des 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides.

Poursuite attendue d'une croissance soutenue en 2020

La tournée mondiale EV Connect, qui s'est déroulée en novembre 2019, a confirmé les principales demandes en termes d'innovation, anticipées depuis plusieurs exercices par EasyVista dans le cadre de sa stratégie de développement technologique. L'automatisation, qui figure en première place, est proposée au travers du produit Self Help, permettant aux utilisateurs de prendre directement en charge les incidents et demandes informatiques, ainsi que leur résolution dans 20% des cas. Ce mode d'interaction, qui apporte une amélioration significative du service utilisateur et une baisse significative des coûts de support, constitue un levier de croissance important pour le groupe qui peut capitaliser sur son portefeuille de clients déjà utilisateurs de la solution historique, Service Manager.

Plus globalement, le marché de l'ITSM, qui évolue vers l'ESM pour répondre aux nouveaux besoins liés à la transformation digitale des organisations, continuera de bénéficier d'une dynamique structurelle positive en 2020.

Ces éléments positifs permettent au groupe d'anticiper la poursuite d'une croissance rentable et soutenue, d'environ 15% en 2020.

Prochain communiqué financier :

Résultats annuels 2019, le 30 mars 2020

À propos d'EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.

Contacts







EASYVISTA

Amélie Aliasghari

aaliasghari@easyvista.com

01 55 85 91 13























NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh

easyvista@newcap.eu

01 44 71 98 53

Pièce jointe