EASYVISTA - Solide croissance du chiffre d'affaires en 2019 : +22% à 45,6 M€

SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2019 : +22% à 45,6 M€



o 4e exercice consécutif de forte croissance, marqué par un développement équilibré sur l'ensemble des géographies et des secteurs



o Poursuite attendue d'une croissance soutenue en 2020 : développement des Agents Virtuels (chatbot) et élargissement du marché de l'ITSM vers l'Enterprise Service Management (ESM)





Noisy-le-Grand, France, le 11 février 2020, 18h30 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Éligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2019.



Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d'EasyVista, déclare : « EasyVista délivre de nouveau une forte croissance en 2019, répartie de manière équilibrée sur les zones géographiques et les secteurs, via le gain de nombreux clients tier-one. Le Groupe a, par ailleurs, étendu sa présence sur de nouvelles zones en Allemagne et en Autriche, au travers d'un partenariat de distribution avec l'intégrateur allemand Prevolution...