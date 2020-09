EasyVista - Résultats semestriels 2020

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020



o Baisse du chiffre d'affaires impactant significativement la rentabilité sur la période



o Confirmation des fondamentaux mais manque de visibilité sur l'activité au cours des prochains trimestres



o Rappel du projet d'acquisition d'un bloc majoritaire d'EasyVista par Eurazeo PME, agissant de concert avec les fondateurs d'Easyvista, certains actionnaires historiques de référence et différents investisseurs financiers, au prix de 70€ par action et, le cas échéant, lancement d'une OPA sur le solde des titres EasyVista



Noisy-le-Grand, France, le 15 septembre 2020, 18h00 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Éligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2020.