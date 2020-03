EasyVista - Impact limité de l'épidémie COVID-19 sur les activités du Groupe

Mobilisation d'EasyVista

auprès de ses clients acteurs de la santé

Noisy-le-Grand, France, le 19 mars 2020, 18h30 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Éligible PEA PME), acteur majeur de l'Enterprise Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce qu'à ce jour, l'épidémie de COVID-19 aura un impact limité sur son activité.

Continuité des activités assurée avec succès

Dans le contexte actuel, le Groupe EasyVista rappelle son respect rigoureux des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des gouvernements locaux, en matière de normes sanitaires et d'organisation, afin d'assurer la santé et la sécurité de ses équipes dans toutes les zones géographiques où le Groupe est présent.

D'autre part, EasyVista rappelle sa capacité à assurer pour ses clients le bon fonctionnement de l'ensemble de ses services. Le Groupe a déployé rapidement son plan de continuité afin d'instaurer le télétravail pour l'ensemble des collaborateurs, bénéficiant d'une solide expertise dans cette pratique déjà en vigueur, en particulier aux Etats-Unis. A ce jour, le Groupe ne prévoit pas de faire appel à des mesures de chômage partiel.

Cette pleine capacité de pilotage à distance est liée à la nature intrinsèque des solutions du Groupe qui accompagnent la digitalisation des process métiers des organisations, en facilitant, notamment, la flexibilité et l'autonomie des collaborateurs ainsi que des clients. Concernant l'offre SaaS, EasyVista peut compter sur la qualité de son infrastructure dotée des plus hauts standards de sécurité qui garantissent la continuité des services.

Dans le contexte actuel, afin d'aider ses clients du secteur de la santé, tels que les hôpitaux publics, EasyVista a décidé d'accroître significativement leur capacité en termes de gestion des services informatiques. A ce titre, le Groupe a donné accès, gratuitement, à un nombre largement étendu d'utilisateurs, pendant la période de crise.

Impact limité de l'épidémie COVID-19 sur les activités du Groupe

Compte tenu de l'évolution actuelle de l'épidémie, EasyVista n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'impact net sur les objectifs commerciaux et de rentabilité pour 2020. Toutefois, EasyVista estime à ce jour ne pas pouvoir assurer la croissance annoncée, mais ne table pas, pour autant, sur un repli significatif de son activité en 2020. L'impact découle des reports attendus des nouvelles commandes, la situation actuelle contraignant les clients à concentrer exclusivement leurs ressources sur la continuité opérationnelle de l'activité. Dans ce contexte, la bonne maîtrise des coûts et l'efficacité opérationnelle renforcée resteront des priorités importantes au cours des prochains mois.

Par ailleurs, EasyVista bénéficie d'une importante visibilité compte tenu de la part récurrente de ses revenus, représentant en 2019 plus de 80% du volume d'activité. Enfin, malgré l'impact sur le new business à court terme, lié aux projets reportés par les clients, le Groupe table, dès 2020, sur la signature de nouveaux contrats, conséquence de la crise actuelle qui incitera les organisations à accélérer la digitalisation des process métiers.

Compte tenu du contexte macro-e?conomique et sanitaire incertain, EasyVista reste tre?s vigilant quant a? l'évolution de la situation et son impact sur l'activité. Le Groupe reviendra par conséquent plus précisément sur ces éléments lors de la publication de ses résultats annuels 2019 prévue le 30 mars prochain.

À propos d'EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.





