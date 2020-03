EASYVISTA - Impact limité de l'épidémie COVID-19 sur les activités du Groupe

Impact limité de l'épidémie COVID-19 sur les activités d'EasyVista



Mobilisation d'EasyVista auprès de ses clients acteurs de la santé



Noisy-le-Grand, France, le 19 mars 2020, 18h30 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Éligible PEA PME), acteur majeur de l'Enterprise Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce qu'à ce jour, l'épidémie de COVID-19 aura un impact limité sur son activité.



Continuité des activités assurée avec succès



Dans le contexte actuel, le Groupe EasyVista rappelle son respect rigoureux des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des gouvernements locaux, en matière de normes sanitaires et d'organisation, afin d'assurer la santé et la sécurité de ses équipes dans toutes les zones géographiques où le Groupe est présent.