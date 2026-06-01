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easyJet s'envole après une marque d'intérêt de Castlelake
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 09:28

easyJet s'enflamme à la Bourse de Londres peu après l'ouverture ( 10,60%, à 439,85 pence), après avoir reçu une marque d'intérêt de Castlelake LP.

Le groupe de transport aérien a qualifié cette offre de la société d'investissement "d'hautement opportuniste". easyJet a également indiqué être pleinement conscient "de son devoir de maximiser la valeur pour les actionnaires et examinera toute proposition si elle devait être formulée. Dans cette évaluation, il accordera une attention particulière à la valorisation proposée ainsi qu'à la faisabilité de l'opération".

Dans son communiqué de presse, la société souligne également le caractère opportuniste du calendrier envisagé, alors que le cours de l'action easyJet est "temporairement déprimé" en raison de la guerre au Moyen-Orient et de son impact sur la confiance des clients ainsi que sur les prix du carburant aérien.

De son côté, Bloomberg souligne qu'en tant qu'entité américaine, Castlelake ne pourrait pas obtenir le contrôle total du groupe de transport aérien, car il opère sous des règles britanniques et européennes qui exigent une propriété et un contrôle majoritaires par des ressortissants régionaux. La société d'investissement devrait donc soit se contenter d'une part moins importante, ou s'adosser à un partenaire local.

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