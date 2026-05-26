easyJet s'engage dans la réduction des émissions au sol via un "TaxiBot"

La compagnie britannique et l'aéroport d'Amsterdam Schiphol généralisent l'utilisation du tracteur électrique semi-automatisé sur les Airbus afin de limiter la consommation de carburant et le bruit au roulage.

easyJet annonce le déploiement de la technologie TaxiBot à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol après un essai concluant mené plus tôt cette année. Quatre Airbus A320neo de la compagnie sont en cours d'équipement dans le cadre d'un programme conduit avec Schiphol, Menzies Aviation, Airbus et SAS.

Le TaxiBot est un tracteur semi-robotisé permettant aux avions de circuler entre la porte d'embarquement et la piste sans utiliser leurs moteurs principaux, réduisant ainsi la consommation de carburant, les émissions et le bruit au sol.

easyJet estime que cette technologie permettra d'économiser en moyenne 95 kg de carburant et 299 kg de CO2 par vol.

Schiphol devient le premier aéroport européen à déployer le TaxiBot électrique pour les appareils Airbus. Selon l'aéroport, un déploiement à grande échelle pourrait réduire jusqu'à 65% la consommation de carburant pendant les phases de roulage.

Cette initiative s'inscrit dans l'objectif d'easyJet de réduire de 35% l'intensité de ses émissions carbone d'ici 2035.

Le titre easyJet progresse de 1,1% à mi-journée à Londres, malgré une dégradation de UBS qui a abaissé ce matin sa cible sur le titre de 635 à 555 pence.