EasyJet rejette l'offre de Castlelake, d'un montant de 6,5 milliards de dollars, mais les espoirs d'un accord grandissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le conseil d'administration d'EasyJet rejette la quatrième offre de Castlelake

* Il estime que l'offre de 6,50 £ par action sous-évalue toujours la compagnie aérienne

* EasyJet accordera à Castlelake un accès limité à ses données commerciales

* Le délai accordé à Castlelake pour présenter une offre ferme est prolongé jusqu'au 5 juillet

* Le cours de l'action EasyJet progresse de 8 %

* Un investisseur estime que toute nouvelle offre devra être nettement plus élevée

(Mise à jour des cours au paragraphe 2, ajout des commentaires de l'investisseur aux paragraphes 9 et 10) par Yamini Kalia

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a déclaré qu’elle accorderait à la société d’investissement américaine Castlelake un accès limité à ses données commerciales dans l’espoir d’obtenir une offre de rachat plus élevée, après avoir rejeté jeudi une quatrième proposition améliorée de 4,93 milliards de livres sterling (6,5 milliards de dollars).

L'action d'easyJet, qui exploite plus de 350 appareils sur plus de 1 200 liaisons dans 37 pays, a bondi de près de 8 % pour atteindre environ 5,80 livres sterling. Elle restait toutefois inférieure à la dernière offre de Castlelake, fixée à 6,50 livres sterling par action. Le conseil d’administration de la compagnie aérienne low-cost a rejeté à l’unanimité cette nouvelle proposition, estimant qu’elle sous-évaluait considérablement la société, tout en indiquant que le fait d’accorder à Castlelake un accès limité à ses comptes pourrait déboucher sur une “proposition plus attractive”. Cette dernière proposition était supérieure à l’offre précédente de Castlelake, qui s’élevait à 6,25 livres sterling par action. Elle se rapproche également du prix de 7 livres sterling par action que les investisseurs d’easyJet espéraient obtenir, selon un article du Financial Times publié la semaine dernière. “La donne a définitivement changé”, a déclaré Dudley Shanley, analyste chez Goodbody Stockbrokers. EasyJet “est désormais bel et bien en négociations avec Castlelake, ce qui signifie que l’entreprise est à vendre au juste prix”.

Le délai imparti à Castlelake pour présenter une offre ferme a été prolongé jusqu’au 5 juillet, conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA. EasyJet a indiqué que Castlelake avait fait part de son souhait d’améliorer encore son offre après avoir eu un accès limité aux informations commerciales. Castlelake a déclaré dans un communiqué qu’il se félicitait de l’engagement constructif du conseil d’administration d’EasyJet et de la prolongation du délai.

QUESTIONS SUR LE RESPECT DES RÈGLES DE L’UE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Les analystes s’étaient demandé si Castlelake serait en mesure de structurer une opération respectant les règles de l’Union européenne en matière de propriété, qui exigent que les transporteurs soient détenus et contrôlés majoritairement par des entités de l’UE, tout en satisfaisant les investisseurs d’easyJet sur le plan du prix.

Samuel Ziff, gestionnaire de portefeuille chez Oldfield Partners, un investisseur d’easyJet, a déclaré que tout nouveau prix d’offre devrait être “nettement supérieur” à celui de la proposition rejetée.

“easyJet dispose d’une flotte très précieuse, de créneaux horaires très précieux, et la direction s’est fixé un objectif clair en matière de rentabilité qu’elle souhaite atteindre d’ici 2030”, a déclaré M. Ziff. Castlelake a également désigné Brookfield Asset Management

BAM.N , basé à New York, comme co-investisseur, aux côtés de deux partenaires déjà annoncés: l’ancien directeur général de Malaysia Airlines, Peter Bellew, et Mark Breen, cadre supérieur du secteur.

Selon les conditions proposées, la structure d’offre serait détenue à 49 % par Castlelake et ses co-investisseurs, dont Brookfield. Les 51 % restants seraient détenus par M. Bellew et M. Breen, tous deux ressortissants de l’UE.

“En réalité, le prix est bien plus important que l’identité de l’acheteur”, a déclaré l’analyste Shanley, ajoutant que les inquiétudes concernant la structure de propriété et l’absence d’un investisseur européen du secteur aérien pourraient être ignorées si le prix proposé était adéquat. Brookfield faisait également partie d’un consortium qui a acquis l’un des plus grands loueurs d’avions au monde, Air Lease , dans le cadre d’une transaction en numéraire de 7,4 milliards de dollars l’année dernière. EasyJet, qui est en concurrence avec d’autres compagnies low-cost telles que Ryanair, a averti le mois dernier que ses prévisions pour l’ensemble de l’année restaient incertaines, le conflit avec l’Iran ayant fait grimper les coûts du carburant, tandis que les réservations estivales étaient en recul par rapport à l’année dernière.

(1 dollar = 0,7590 livre sterling)