EASYJET RÉDUIT SES CAPACITÉS DE VOLS EN RAISON DU CONFINEMENT LONDRES (Reuters) - La compagnie britannique à bas coûts easyJet a annoncé vendredi une nouvelle réduction de son plan de vol, qui va être réduit à 20% des capacités pour le reste de l'année en raison des mesures du reconfinement récemment imposées en Angleterre, en Allemagne et en France. Le transporteur aérien avait dit espérer en octobre voler à 25% de ses capacités sur la fin de l'année. Son grand concurrent Ryanair prévoit pour sa part de voler à 40% de ses capacités cet hiver. Face à la faible demande de voyages liée à la pandémie de coronavirus, la compagnie aérienne fait face à une pression croissante pour consolider ses finances. Elle a également annoncé vendredi avoir levé 131 millions de livres sterling (autour de 145 millions d'euros) de la vente et de la reprise en location de onze avions. EasyJet a ajouté qu'elle pourrait procéder à d'autres opérations du même type, qui lui ont déjà permis de lever 900 millions de livres (997 millions d'euros) en plus des accords annoncés vendredi. Après la conclusion de ces accords, l'entreprise continue de posséder 141 avions, soit 41% de sa flotte. La date de publication des résultats annuels d'easyJet, qui devraient contenir plus de détails sur sa situation financière, était fixée au 17 novembre, mais la compagnie aérienne a déclaré lundi ne pas être certaine du calendrier. (Sarah Young, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

