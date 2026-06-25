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easyJet recale Castlelake une quatrième fois
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 09:31

Le groupe de transport aérien a indiqué qu'après un examen approfondi avec ses conseillers, son conseil d'administration continue de considérer que la quatrième proposition sous-évalue considérablement la société et ses perspectives.

easyJet ajoute que cette quatrième proposition continue, en outre, de soulever d'importantes questions quant à sa faisabilité. En conséquence, le conseil d'administration l'a rejetée. Toutefois, il estime que le fait de donner à Castlelake l'accès à des informations commerciales limitées, pourrait déboucher sur une proposition plus attractive, reflétant mieux la valeur d'easyJet, ses perspectives et l'intérêt de ses actionnaires.

Pour rappel, la société américaine de gestion d'investissements alternatifs a proposé 6,50 livres sterling par action, pour acquérir l'ensemble du capital d'actions ordinaires émis à émettre d'easyJet qu'elle ne détient pas encore. A l'heure actuelle, Castlelake ne détient que 2,14% du capital d'easyJet.

En parallèle, le conseil d'administration de la compagnie britannique a indiqué être préoccupé par la structure de l'actionnariat et la faisabilité de toute offre émanant de Castlelake, ainsi que par le temps nécessaire pour satisfaire aux conditions requises, ce qui aurait un impact significatif sur la valeur actuelle du prix de l'offre.

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