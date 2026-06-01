EasyJet prête à examiner une offre de rachat, l'action grimpe

EasyJet EZJ.L bondit lundi à la Bourse de Londres, la compagnie aérienne britannique à bas prix ayant dit qu'elle examinerait toute proposition de rachat émanant de Castlelake, tout en qualifiant le moment choisi par la société d'investissement américaine de "très opportuniste".

L'action prend 9% vers 09h27 GMT.

Castlelake a déclaré vendredi dernier être aux premières étapes de l'analyse d'une éventuelle offre sur easyJet, tout en précisant qu'elle n'avait pas encore pris contact avec le conseil d'administration de cette dernière et qu'il n'était pas certain qu'une offre soit finalement présentée.

La société d'investissement a jusqu'au 26 juin pour présenter une offre ferme ou se retirer.

EasyJet a répondu lundi en indiquant qu'elle examinerait toute offre éventuelle si celle-ci venait à être présentée, soulignant que le cours de son action était affecté, entre autres, par la guerre en Iran et des défis réglementaires.

Le groupe traverse une période particulièrement morose eta averti le mois dernier que ses prévisions pour l'exercice en cours restaient incertaines, le conflit avec l'Iran ayant entraîné une hausse des coûts du carburant, tandis que les réservations pour l'été sont inférieures à celles de l'année dernière.

La compagnie aérienne a perdu 14% depuis le début de l'année.

Dans un communiqué, le groupe a dit lundi que le conseil d'administration restait "très confiant dans la stratégie d'easyJet et dans sa capacité à générer une valeur attractive à long terme pour les actionnaires".

Si les analystes estiment que Castlelake dispose des moyens financiers nécessaires pour présenter une offre sur easyJet, un rachat complet semble peu probable en raison des restrictions réglementaires européennes et britanniques.

Castlelake a par ailleurs déclaré détenir une participation de 2,14% dans easyJet, ce qui, selon les données de LSEG, en fait l'un des dix principaux actionnaires de la compagnie aérienne.

(Reportage Ankita Bora et Yadarisa Shabong à Bangalore ; version française Diana Mandia)