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EasyJet: Perspectives incertaines avec la hausse des coûts du carburant et le ralentissement des réservations
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 10:00

Un avion easyJet fait du taxi à l'aéroport Charles de Gaulle, à Roissy-en-France, près de Paris

Un avion easyJet fait du taxi à l'aéroport Charles de Gaulle, à Roissy-en-France, près de Paris

par Yamini Kalia et Joanna Plucinska

‌La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet a fait état jeudi d'une perte ​de 552 millions de livres sterling (638,17 millions d'euros) au premier semestre, conformément aux prévisions, mais a indiqué que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient ​incertaines, la guerre en Iran faisant grimper les coûts du carburant et freinant les réservations ​estivales.

Le conflit au Moyen-Orient a perturbé le ⁠transport aérien mondial, faisant grimper les prix du kérosène de plus ‌de 80% depuis fin février et obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs, à réduire leurs capacités ou à ​absorber la pression sur ‌leurs marges, alors que le trafic dans le détroit ⁠d'Ormuz est limité.

Les compagnies aériennes européennes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices ces dernières semaines, la perspective d'un conflit prolongé faisant ⁠grimper les coûts ‌du carburant, d'autant plus que les contrats de couverture arrivent ⁠à échéance.

Les pertes d'Easyjet au premier semestre correspondent globalement aux pertes de ‌540 à 560 millions de livres sterling annoncées en avril ⁠par le groupe.

"Notre stratégie est claire : grâce à une ⁠croissance disciplinée, à ‌une modernisation accélérée et à l'expansion continue d'easyJet holidays, nous visons à rebondir ​après les revers liés au ‌Moyen-Orient de cette année", a déclaré le directeur général Kenton Jarvis dans un communiqué.

La compagnie aérienne ​a indiqué que ses réservations pour le second semestre étaient vendues à 58%, les clients ayant privilégié des vacances plus proches de ⁠chez eux, et qu'elles étaient en retard par rapport à l'année dernière.

Toutefois, les réservations effectuées au cours du mois ont affiché une bonne tenue en glissement annuel, les voyageurs continuant à réserver leurs voyages à une date plus proche de leur départ.

(Amini Kalia à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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