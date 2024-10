Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client easyJet: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé lundi la nomination de Jan De Raeymaeker au poste de directeur financier en remplacement de Kenton Jarvis, appelé à succéder à Johan Lundgren au poste de directeur général à compter du 1er janvier 2025.



La compagnie aérienne à bas coûts indique que Jan De Raeymaeker est actuellement le directeur financier de Lineas, le premier opérateur privé de fret ferroviaire en Europe.



Il avait été auparavant le directeur financier de Brussels Airlines, où il avait contribué au redressement de la compagnie et à la reprise de son trafic passagers après avoir démarré sa carrière au sein des cabinets de conseil Arthur D. Little et De Valck Consultants.



Sa rémunération annuelle sera de 550.000 livres sterling (environ 660.000 euros).





