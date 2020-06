Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet lève €460 millions, reprise des vols vers Paris, Barcelone, Milan Reuters • 25/06/2020 à 13:17









* Reprise des vols le 1er juillet vers Paris, Barcelone et Milan * Placement de 59,5 mlns de titres réalisé à 703 pence * Le titre en baisse de 7% à la Bourse de Londres * Le groupe dispose désormais de £3 mds de trésorerie (Actualisé avec précisions, reprises des vols européens) par Sarah Young et Alistair Smout LONDRES, 25 juin (Reuters) - EasyJet EZJ.L a annoncé jeudi avoir levé environ 419 millions de sterling (462 millions d'euros) afin de renforcer son bilan, au moment où la compagnie aérienne à bas coûts entend reprendre dès mercredi prochain ses vols à destination de Paris, Milan et Barcelone, interrompus en raison de la crise sanitaire. "Nous augmenterons progressivement nos vols pour atteindre environ 75% de nos routes en août, avec moins de fréquences toutefois, afin que nos clients puissent partir en vacances cet été", a déclaré le PDG, Johan Lundgren. Cette reprise concerne les vols au départ du Royaume-Uni. La compagnie aérienne, confrontée comme l'ensemble du secteur à de très fortes turbulences, a fait état la veille d'une perte avant-impôt pour les six mois au 31 mars de 353 millions de livres contre 272 millions l'an dernier à la même époque. Elle a annoncé le mois dernier son intention de supprimer 4.500 postes afin de réduire ses coûts et dit s'attendre à ce que la demande ne revienne pas à son niveau d'avant-pandémie avant 2023. British Airways, détenu par IAG ICAG.L , a également déclaré qu'elle devait supprimer 12.000 postes, relançant les conjectures autour d'une nouvelle levée de capitaux. Qatar Airways, l'actionnaire principal d'IAG, a dit qu'elle était prête à injecter des fonds si nécessaire. L'augmentation de capital d'easyJet a été bouclée au prix de 703 pence par action. Le titre perdait 7% à 689 pence en milieu de journée, soit la moitié de sa valeur au début de l'année. Ces nouveaux fonds porteront le niveau de sa trésorerie à environ 3 milliards de sterling, ce qui devrait lui permettre de survivre même si ces avions étaient de nouveau immobilisés. (Sarah Young et Alistair Smout, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

