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EasyJet donne son accord de principe à l'offre d'Apollo
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 09:18

Le fonds d'investissement américain Apollo Global a obtenu l'accord de principe du conseil d'administration d'easyJet pour une offre de rachat valorisant la compagnie à 5,7 milliards de livres sterling.

Cette proposition, fixée à 7,15 livres par action, surpasse de 3,6% la dernière offre de Castlelake, écartée par le conseil malgré un accord de principe conclu quelques jours plus tôt.

Le conseil d'administration a indiqué qu'il n'était désormais plus disposé à recommander l'offre de Castlelake, fixée à 6,90 livres par action.

Dans un communiqué commun, easyJet et Apollo estiment que cette nouvelle proposition "offre aux actionnaires une contrepartie en numéraire supérieure à celle de la dernière offre de Castlelake".

Apollo dispose désormais jusqu'au 7 août pour déposer une offre ferme ou renoncer à l'opération. De son côté, Castlelake a jusqu'au 3 août pour décider s'il entend revenir avec une proposition améliorée.

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