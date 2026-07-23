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easyJet : des bénéfices en baisse, un titre en hausse et des analystes "neutres"
information fournie par AOF 23/07/2026 à 11:25
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(Zonebourse.com) - Impacté par la hausse des coûts du carburant et par les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, easyJet a enregistré un net recul de son bénéfice avant impôts au titre du 3e trimestre de son exercice comptable 2026. La compagnie met toutefois en avant la solidité de la demande de dernière minute et confirme d'ailleurs ses perspectives. De quoi rassurer les investisseurs : le titre s'adjuge près de 6% à Londres.

easyJet a dévoilé ce matin un bénéfice avant impôts de 85 MGBP au titre du 3e trimestre de son exercice fiscal 2026, un chiffre en contraction de 70,3% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'activité est restée globalement résiliente malgré un environnement plus difficile. La capacité (soit le nombre de sièges disponibles par kilomètre) a progressé de 3% sur un an, tandis que 25,8 millions de passagers ont été transportés, avec un coefficient de remplissage des appareils de 88,9%, en recul d'un point par rapport à l'an dernier.

Le RASK (revenu par siège-kilomètre disponible) a diminué de 3%, soit une amélioration d'un point par rapport à la situation des réservations observée en mai, grâce à la poursuite de la forte dynamique des réservations de dernière minute.

Du côté des coûts, le CASK hors carburant a augmenté de 3%, conformément aux attentes du groupe. En revanche, le CASK carburant a progressé de 13%, représentant une hausse absolue des coûts de 105 millions de livres sterling sur un an.

Côté perspectives, easyJet réaffirme son objectif à moyen terme d'un bénéfice avant impôts supérieur à 1 milliard de livres sterling, à mesure que les conditions de marché se normalisent.

Des analystes attentifs

Réagissant à cette publication, UBS confirme son conseil "neutre" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 610 pence. Le broker met en avant des résultats meilleurs qu'attendu, qui devraient soutenir la réaction du titre.

La note rappelle par ailleurs que 68% des capacités du quatrième trimestre sont déjà vendues, avec des rendements attendus stables, et anticipe une croissance à deux chiffres d'easyJet Holidays sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Oddo BHF maintient également son conseil "neutre" sur la valeur, avec une cible de cours inchangée de 540 pence. Le bureau d'études juge les résultats "solides" et "supérieurs à ses attentes", mais précise pour autant qu'ils ne devraient pas entraîner de relèvement significatif des prévisions de marché pour l'exercice 2026.

Selon Oddo BHF, les pressions sur les prix au quatrième trimestre persistent, avec des rendements désormais attendus stables et un coefficient de remplissage encore inférieur à celui de l'an dernier, même si les réservations tardives demeurent robustes.

easyJet courtisé par les fonds américains

Depuis plusieurs semaines, la compagnie britannique est sous le feu des projecteurs, recevant de nombreuses marques d'intérêt de fonds américains. Début juin, le fonds Castlelake avait formulé une offre à 5,60 GBP par action avant de renchérir au fil des semaines. Les enchères ont vite grimpé : 6 GBP, 6,25 GBP, 6,50 GBP, 6,90 GBP...

Puis, c'est un autre fonds concurrent, Apollo , qui a pris le relais avec une offre publique d'achat en numéraire portant sur l'ensemble de son capital, au prix de 7,15 GBP par action...

Si aucune décision n'a encore été arrêtée, le titre easyJet a été le premier bénéficiaire de cette séquence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, son action a grimpé de plus de 50% entre le 1er juin (avant la première offre de Castlelake) et le 21 juillet.

Malgré l'intérêt des fonds pour le titre, Oddo BHF appelle à la prudence alors que l'Union européenne réexamine les règles de propriété et de contrôle des compagnies aériennes.

Selon l'analyste, Castlelake et Apollo devraient privilégier des montages conformes aux exigences européennes, en s'appuyant davantage sur des partenariats avec des investisseurs ou des compagnies européennes plutôt que sur des acquisitions offrant un contrôle total. Oddo BHF considère par ailleurs que ces contraintes pourraient peser davantage sur Apollo, dont le projet lui paraît moins avancé que celui de Castlelake.

Pour rappel, Apollo a jusqu'au 7 août 2026 pour annoncer une offre définitive ou renoncer à l'opération, conformément au Code britannique des acquisitions.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/07/2026 à 11:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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