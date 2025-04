easyJet: dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - easyJet gagne près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Londres, aidé par un relèvement d'opinion d'Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 610 à 630 pence, dans une note sectorielle.



Le bureau d'études estime qu'IAG et easyJet 'affichent des niveaux de valorisation très attractifs et seront en mesure de compenser pour le premier ou de profiter pour le second d'un ralentissement de la demande sur le transatlantique'.





Valeurs associées EASYJET 492,900 GBX LSE +0,80%