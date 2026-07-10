easyJet bondit avant l'ouverture de la Bourse après l'offre d'Apollo de 7,65 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** Les actions d'easyJet EZJ.L progressent de 9 % sur Tradegate avant l'ouverture de la Bourse

** La compagnie aérienne low-cost britannique a déclaré avoir donné son accord de principe à une offre de rachat concurrente de 5,7 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars), soit 7,15 livres sterling par action, émanant d'Apollo Global APO.N .

** Dimanche, elle avait donné son accord de principe à une offre de rachat de 5,5 milliards de livres sterling émanant de l’investisseur américain Castlelake.

** Le titre affiche une hausse de 15,2% depuis le début de l'année.

(1 $ = 0,7447 £)