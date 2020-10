Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet avertit sur sa première perte annuelle qui pourrait atteindre £845 mlns Reuters • 08/10/2020 à 11:07









* EasyJet continue d'examiner sa situation financière * Perte annuelle avant impôts prévue entre £815-845 mlns * EasyJet opère à seulement 25% des capacités prévues * Dette nette de £1,1 md contre 326 mlns il y a un an * L'action en baisse de 2% à la Bourse de Londres par Sarah Young LONDRES, 8 octobre (Reuters) - La compagnie aérienne britannique EasyJet EZJ.L a averti jeudi que sa perte annuelle pourrait atteindre 845 millions de livres (931 millions d'euros) car elle n'opère qu'à 25% des capacités prévues en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus. EasyJet a informé le gouvernement qu'elle pourrait avoir besoin d'un soutien financier accru, selon les médias. Le groupe prévoit sur son exercice annuel clos au 30 septembre, une perte avant impôts comprise entre 815 et 845 millions de livres, contre une perte de 794 millions anticipée par les analystes, selon les données de Refinitiv Eikon. Cette perte annuelle serait une première pour la compagnie low cost, créée en 1995. Le secteur du transport aérien est lourdement pénalisé par l'épidémie liée au coronavirus qui a amené nombre de compagnies à clouer au sol la quasi intégralité de leur flotte dès la mi-mars. Depuis la levée du confinement à la mi-mai, le trafic n'a repris que très progressivement, toujours affecté par certaines mesures de restriction. "Sur la base des restrictions de voyage en cours, nous prévoyons d'opérer à environ 25% de notre capacité pour le 1er trimestre 2021", écrit easyJet dans un communiqué. Son concurrent, Ryanair RYA.I , qui a averti le mois dernier que la crise menace des centaine de milliers d'emplois dans le secteur, prévoit d'utiliser 40% de ses capacités en octobre. A ce niveau de capacités et sans signe d'une reprise, la situation financière d'easyJet restera sous pression. Le directeur général du groupe, Johan Lundgren, a appelé jeudi le gouvernement britannique à "accélérer son action avec un ensemble de mesures spécifiques pour garantir que les compagnies aériennes soient en mesure de soutenir la reprise économique lorsqu'elle se présentera." "MENACE EXISTENTIELLE" Pour faire face à la crise, easyJet a déjà contracté un prêt de 600 millions de livres auprès de l'Etat de britannique, supprimé 4.500 emplois, obtenu 608 millions de livres en cédant des appareils de sa flotte et sollicité les actionnaires pour remettre au pot 419 millions de livres. Le groupe estime qu'il faudrait peut-être en faire davantage. "EasyJet continuera à réfléchir à sa situation financière et continuera d'examiner d'autres opportunités de financement, y compris des cessions, si besoin", note le groupe dans son communiqué. Pour Daniel Roeska, analyste chez Bernstein, le groupe britannique gère bien la crise, mais a besoin comme toutes les compagnies aériennes d'une reprise en 2021, "faute de quoi le secteur sera confronté à une menace existentielle". Il ajoute qu'au regard des liquidités actuelles d'easyJet, le trafic du groupe doit se redresser à Pâques ou à l'été prochain au plus tard pour éviter une nouvelle augmentation de capital. EasyJet, dont la dette nette a bondi à 1,1 milliard de livres contre 326 millions de livres à la même époque il y a un an, dit se concentrer sur la rentabilité de ses vols pour préserver ses liquidités. Cette stratégie, selon le groupe, lui a permis de réduire sa consommation de trésorerie au quatrième trimestre par rapport au troisième. A la Bourse de Londres, l'action, en repli de 62% depuis le début de l'année, reculait de 2% à 512,8 pence vers 9h00 GMT. (Version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EASYJET LSE -1.09% RYANAIR HLDGS LSE +0.50%