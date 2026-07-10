EasyJet atteint son plus haut niveau depuis près de quatre ans et demi après que son conseil d'administration a donné sa préférence à l'offre d'Apollo plutôt qu'à celle de Castlelake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du chiffre clé dans le titre: « près de son plus haut niveau depuis 4 ans et demi » au lieu de « depuis 3 ans et demi »)

10 juillet - ** Les actions de la compagnie aérienne low-cost britannique EasyJet EZJ.L s'envolent de 14 % à 671 pence

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis février 2022 et est la valeur la plus performante de l'indice FTSE Midcap

.FTMC , en hausse de 0,32 %

** La société annonce avoir donné son accord de principe à une offre publique d'achat concurrente de 5,7 milliards de livres sterling (7,65 milliards de dollars), soit 7,15 livres sterling par action, émanant d'Apollo Global APO.N

** Le conseil d’administration d’EZJ indique qu’il n’a plus l’intention de recommander l’offre publique d’achat de 5,5 milliards de livres sterling de Castlelake , sur laquelle les deux parties s’étaient mises d’accord en principe dimanche

** Le titre affiche une hausse de 30,9 % depuis le début de l’année

(1 $ = 0,7447 £)