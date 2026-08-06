EasyJet accepte une offre de rachat de 7,7 milliards de dollars par Apollo, tandis que Castlelake se retire

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* L'offre d'Apollo, d'un montant de 5,7 milliards de livres sterling, a dépassé celle de Castlelake, qui s'élevait à 5,5 milliards de livres sterling

* Castlelake se retire de la course sans en préciser la raison

* L'action EasyJet progresse de 2,7% et clôture à 670 pence

(Ajout de commentaires d'analystes et d'informations fournies par l'autorité britannique de l'aviation civile) par Yamini Kalia, Alessandro Parodi et Joanna Plucinska

Apollo Global APO.N a accepté d'acquérir easyJet EZJ.L dans le cadre d'une opération qui valorise la compagnie aérienne low-cost européenne à environ 5,70 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars), ont annoncé jeudi les deux sociétés, alors que Castlelake, son concurrent, a renoncé à ses ambitions.

Cette opération met fin à plusieurs mois d’incertitude autour de l’une des plus grandes compagnies aériennes low-cost d’Europe, alors que le secteur est confronté à une hausse des coûts liée à la guerre en Iran.

EasyJet est également la dernière d’une série de sociétés cotées à Londres à avoir été délistées ces dernières années par des fonds d’investissement privés, principalement américains, alors que l’indice boursier FTSE 100 s’échangeait avec une décote par rapport à son homologue américain.

“Après avoir soigneusement examiné la proposition d’Apollo, les membres de ma famille et moi-même avons décidé de soutenir l’acquisition recommandée annoncée par le conseil d’administration d’easyJet”, a déclaré le fondateur d’easyJet, Stelios Haji-Ioannou, dans un communiqué séparé, après des spéculations sur son accord.

Le conseil d’administration d’easyJet, conseillé par Evercore, a recommandé à l’unanimité l’offre en numéraire, estimant que ses conditions étaient équitables et raisonnables.

“Bien que nous restions confiants dans la solidité de notre entreprise et dans les opportunités à venir, nous estimons que cette offre reconnaît à juste titre la qualité de l’entreprise que nous avons bâtie et offre une valeur immédiate, certaine et attractive pour les actionnaires”, a déclaré Stephen Hester, président non exécutif d’easyJet, dans un communiqué.

Apollo, qui gère environ 1 050 milliards de dollars d’actifs et a déjà investi dans Sun Country Airlines, Aeromexico et Atlas Air, a déclaré qu’il comptait accélérer les ambitions commerciales d’easyJet — notamment en développant son activité de voyages de loisirs en forte croissance — sous le régime de la propriété privée.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Castlelake s’est retiré de la course au rachat sans donner de raison.

La société avait présenté cinq offres pour easyJet avant qu’Apollo n’entre dans la course en juillet, surenchérissant sur la proposition de 5,5 milliards de livres sterling de Castlelake et s’assurant le soutien du conseil d’administration de la compagnie aérienne.

LE DILEMME DE LA PROPRIÉTÉ AU SEIN DE L’UE

Les investisseurs et les régulateurs se sont interrogés sur la manière dont Apollo se conformera aux règles de l’Union européenne en matière de propriété des compagnies aériennes, compte tenu des bases d’easyJet réparties dans l’ensemble de l’Union. Les droits de survol d’easyJet au sein de l’Union dépendent du fait que la compagnie reste détenue et contrôlée majoritairement par des intérêts européens.

À l’issue de l’opération, Apollo prévoit que la famille Haji-Ioannou et les autres actionnaires qui conserveront leurs participations détiendront entre 45,1% et 49,9% du capital ordinaire de la structure d’acquisition.

Une fiducie de gestion de l’UE détiendra jusqu’à 5 %, tandis que les fonds d’Apollo détiendront le reste, jusqu’à un maximum de 49,9 %.

EasyJet a son siège social en Grande-Bretagne et l’Autorité de l’aviation civile britannique a indiqué avoir pris contact avec les parties impliquées dans l’opération.

Les actions d’EasyJet, qui ont progressé de plus de 65% depuis l’annonce de l’intérêt initial pour le rachat, se négociaient toujours en dessous du prix d’offre d’Apollo, à 670 pence, à 16 h 08 GMT.

Cette offre représente une prime d’environ 81% par rapport au cours de clôture d’EasyJet de 3,94 £ le 28 mai, dernier jour de cotation avant que l’intérêt de Castlelake ne soit rendu public.

“Je pense que le marché estime probablement qu’il existe un risque lié à la mise en œuvre en raison de la question du contrôle de l’actionnariat”, a déclaré l’analyste aéronautique James Halstead, qualifiant le cours actuel de l’action easyJet d’“injuste”, tant il est bas.

LA PRIVATISATION POURRAIT CONSTITUER UN BOUCLIER CONTRE LA GUERRE EN IRAN

Pour autant, selon les analystes, une opération de privatisation de la société pourrait la protéger de certaines des répercussions d’une guerre en Iran.

“Une sortie de bourse permettrait à easyJet d’être moins tributaire de la publication de ses résultats trimestriels et moins exposée aux turbulences auxquelles le secteur risque d’être confronté lorsque la hausse des coûts du kérosène commencera à se répercuter plus clairement sur les tarifs”, a déclaré Andrea Giuricin, directeur général du cabinet de conseil en transport TRA Consulting.

M. Halstead a également indiqué qu’un accord avec Apollo pourrait apporter à easyJet des fonds supplémentaires et éventuellement des contrats de location.

(1 dollar = 0,7424 livre sterling)