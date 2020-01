Eastspring recrute deux dirigeants

(NEWSManagers.com) -

Eastspring Investments, la filiale de gestion asiatique de Prudential, a recruté Francis Woo en tant que directeur financier. L' intéressé occupait précédemment le poste de directeur financier de TPG Capital Asia. Avant cela, il a travaillé dans la banque d' investissement au sein de Credit Suisse Group, UBS Investment Bank et Credit Suisse First Boston. Au sein d' Eastspring, Francis Woo sera rattaché à Wai-Kwong Seck, directeur général d' Eastpring, et sera aussi member du comité de direction de la société.

Par ailleurs, Eastspring a embauché Joyce Chan en tant que responsable des intermédiaires, sous la direction de Glen Lee, responsable des ventes intermédiaires à Singapour. La nouvelle recrue sera aussi nommée general manager du bureau de Hong Kong, afin de succéder à Boon Peng Ooi, actuel directeur général d' Eastspring à Hong Kong, ce qui permettra à ce dernier de se concentrer sur son poste de directeur général d' Eastspring Singapour et responsable de la stratégie d' investissement. A ce poste, Joyce Chan sera placée sous la responsabilité de Xavier Meyer, responsable de la distribution.

Joyce Chan arrive en provenance de PineBridge Investments Asia où elle a passé 10 ans, dernièrement en tant que senior vice president of business development.